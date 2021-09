Jahreshauptversammlung : WTV-Schwimmer als große Corona-Verlierer

Wermelskirchen Die Corona-Einschränkungen haben den Wermelskirchener TV im vergangenen Jahr viele Mitglieder gekostet. Langsam geht es aber wieder aufwärts.

Nach diesen erfreulichen Dingen kam der Vorstand dann zu den ernsteren Themen. Nachdem in den vergangenen Jahren immer von zunehmenden Mitgliederzahlen berichtet wurde, sind coronabedingt die Mitgliederzahlen rückläufig. Im ersten Halbjahr 2021 hielt diese Tendenz noch an, mit geöffneten Hallen geht es ganz langsam aufwärts.

Wie die Vorsitzende Anne Ueberholz mitteilte, mussten alle Abteilungen den Sportbetrieb während der Lockdowns einstellen. Onlinesport war das große Thema. Für alle Mitglieder wurde ein kostenloses Angebot erstellt. Je nach Lockerungsgrad traf man sich im Wald, Eifgen oder später wieder in der Halle. Der große Verlierer war dabei die Schwimmabteilung. Lange nicht und dann nur in kleinen Gruppen kann und konnte der Schwimm-Unterricht stattfinden. Die Wartezeiten für Nichtschwimmer dauern inzwischen fast über zwei Jahre. Ueberholz: „Wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr Kindern ein Schwimmangebot machen können.“