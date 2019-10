Vereinsticker in Wermelskirchen : WTV-Schützin bei DM auf Platz 3

Wermelskirchen Sehr gute Ergebnisse erzielten die fünf Sportschützen des WTV bei den Deutschen Meisterschaften in München.

In diesem Jahr fuhren fünf WTV-Sportschützen zu den Deutschen Meisterschaften nach München. Von den Erwachsenen qualifizierte sich wieder Bert-Ulrich Weber in mehreren Disziplinen sowie die Juniorinnen Michelle und Nadine Goerigk, Sina Standtke und Lilly Scheithauer, berichtet Abteilungsleiter Jörg Beck. Die Zwillinge Michelle und Nadine Goerigk qualifizierten sich im Einzel mit der Luftpistole und zogen als starke Mannschaft ihre Vereinskameradin Sina Standke mit, die im Einzel die Limitzahl nicht erreicht hatte. Umso erfreulicher, dass der WTV nach langer Zeit wieder eine Mannschaft schicken konnte. Lilly Scheithauer qualifizierte sich mit der Luft- und der Sportpistole. Den dritten Platz – und damit eine „super Platzierung“ (Beck) - holte sich Michelle Goerigk mit 558 Ringen mit der Luftpistole. Sie zeigte eine starke Leistung und musste sich am Ende nur zwei Konkurrentinnen (Vanessa Seeger und Natalie Köhler) geschlagen geben. Mit der Mannschaft holten sie den 5.Platz. Nicole Goerigk kam mit 533 Ringen auf den 27. Platz. Lilly Scheithauer errang mit der Sportpistole mit 543 den 9. Platz und mit der Luftpistole mit 539 Ringen den 15. Platz. Bert-Ulrich Weber erreichte in der Disziplin 9 mm 363 Ringe. Becks Fazit: „Unsere Sportschützen freuen sich über diese sehr guten Ergebnisse.“