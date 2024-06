Kreative Angebote für Kinder in Wermelskirchen Im Kulturrucksack stecken auch Aquarellfarben

Ausnahmsweise findet dieser Workshop nicht in den Räumen des „KreativShed“ in Tente statt – sondern auf der sonnigen Terrasse des Stephanus-Gemeindezentrums. Sie habe gehofft, so vielleicht auch noch Kindern der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ den Weg zum Angebot etwas zu erleichtern, sagt Katja Burger. Also hat sie die großen Körbe mit Materialien einfach mitgebracht: Farben, Schwämme, Stifte, Stempel, Draht. Zwei Tische haben die Werkzeuge und -stoffe gefüllt. Gerade bemalt Katja Burger einen Luftballon, um dann damit zu stempeln. „Das probiere ich auch mal aus“, erklärt Stina und entdeckt ihre eigene Technik mit dem Luftballonstempel.