Autor aus Dabringhausen Wolfgang Paul nimmt sich die Künstliche Intelligenz vor

Jetzt hat er es wieder getan: Wolfang Paul veröffentlicht sein jüngstes Buch „Der GottMenschMacher“ – ein Roman über Künstliche Intelligenz. „Dieses Mal wollte ich einen Thriller, das war wieder wie ein Blitz“, sagt der Autor aus Dabringhausen. Also nahm er die Recherche auf. Per Google-Maps reiste er ins Silicon-Valley, sah sich hier per Luftbild die großen Hightech-Riesen an, machte sich mit Straßenzügen vertraut und schuf so eine Szene für seine Geschichte.