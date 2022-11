Wolfgang Bosbach zu Gast in Wermelskirchen : „Ukraine-Krieg kann durchaus das Vietnam Russlands werden““

Wermelskirchen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach war in den Bürgerhäusern zu Gast. Hier gab „WoBo“ seine persönliche Einordnung zur aktuellen politischen Lage. Und erzählte von seiner Verbindung zu Wermelskirchen.

Dieses CDU-Urgestein ist kein Unbekannter, gerade im Bergischen hängen nicht nur Parteianhänger an seinen Lippen. Das wurde deutlich, als am Donnerstag die Wermelskirchener Senioren-Union den ehemaligen Bundestagspolitiker Wolfgang Bosbach zum Vortrag in die Bürgerhäuser Eich 6/8 vor rund 45 Zuhörern eingeladen hatte. „Die Zeiten sind unsicher, vielleicht kannst du uns ein bisschen Ruhe geben“, führte der Vorsitzende der Senioren-Union der CDU Wermelskirchen , Werner Allendorf, Bosbach ein. Der meinungsfreudige Bergisch Gladbacher ist parteiübergreifend bei Wählern und Politik-Kollegen für seine offene und humorvolle Art bekannt.

Bosbach war verkehrsbedingt leicht verspätet zum Termin erschienen. Die Sperrung der A 1-Ausfahrt Wermelskirchen aus Norden kommend hätte ihn eine halbe Stunde Zeit extra gekostet, Bosbach nahm es locker. Doch schon bald wurde es ernster, der Rechtsanwalt und Innenpolitik-Experte ordnete die aktuelle politische Lage ein. „Ich bin seit 50 Jahren im Geschäft, aber eine solche Abfolge von Krisen habe ich noch nicht erlebt“, sagte er. Er erinnerte an historische Ereignisse wie den Prager Frühling, die Kubakrise und die Ölkrise, an denen „die Welt mehr als einmal den Atem angehalten hat, ob es einen Krieg gibt.“ Im Februar habe man dann gesehen, wie schnell sich eine politische Lage ändern könne. „Und dann bittet ein grüner Minister im Katar um fossile Brennstoffe, das hat man sich vorher nicht vorstellen können“, sagte Bosbach.

Auch in der Bewertung des Ukraine-Krieges zeigte sich Bosbach meinungsstark. „Das kann durchaus das Vietnam Russlands werden“, mutmaßte er. Eines sei sicher, der Krieg sei entweder vorbei, wenn Putin aufhört, die Ukraine zu bombardieren oder, wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen. Die heutige Lage zwischen den Kriegsparteien ginge auf das Ende der Sowjetunion in den 1990er-Jahren zurück. Russland habe bei der Krim-Annektion 2014 Sicherheitsgarantien gegenüber der Ukraine verletzt, die diese rund 20 Jahre zuvor als Gegenleistung für die Abgabe ihrer Nuklearwaffen erhalten hatte. „Es kommt jetzt entscheidend drauf an, wann Putin erkennt, dass sein Krieg keinen Erfolg hat“, sagte Bosbach, Es sei richtig, dass Deutschland sich nicht aktiv in den Konflikt hat reinziehen lassen. Das entscheidende Dilemma sei jetzt aber: „Verlängern wir das Leiden durch weitere Waffenlieferungen oder verkürzen wir den Krieg?“, so Bosbach.