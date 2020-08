Kattwinkelsche Fabrik : Wohnzimmer-Konzert mit „lions & balloons“

Die Kölner Band „lions & balloons“ gastiert am Freitag, 14. August, in der Katt. Foto: Privat

Wermelskirchen Bis zu 50 Personen sind beim Auftritt der Kölner Band am Freitag, 14. August, zugelassen. Anmeldungen per E-Mail sind erforderlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Draußen ist es dunkel. Das Fenster ist gekippt, und der Regen prasselt gegen die Scheibe. Das, was man in diesen Momenten riecht, sieht und fühlt – so klingen die Songs von „lions and balloons“, die am Freitag, 14. August, ab 20 Uhr das Wohnzimmerkonzert in der Katt bestreiten. Die Musik der Band ist atmosphärisch, melancholisch und trotzdem eingängig. Bereits seit über zehn Jahren spielen die drei Kölner Musiker Moritz Thaden, Robin Krause und Hendrik Feller zusammen.

Dabei ordnen sie ihren Stil selber ein als Mischung zwischen Pop, Indie, Singersongwriter, Shoegazing und Filmmusik. Das bedeutet: klare, hallende Gitarrensounds über einem breiten Synthesizer-Sound unterlegt mit Beats. „It’s the perfect time to solve this imperfection“ heißt es im Song „wake up“. Damit kann die Politik gemeint sein, das Klima, der Zeitgeist, genauso wie ein persönliches Leiden. So treten die Musiker auch auf der Bühne auf. Eine Liveshow, publikumsaffin und offen. Trotzdem ist auch Raum zum Versinken in die Musik.