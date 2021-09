Feuerwehreinsatz in Wermelskirchen : Flüchtling legt Feuer in Unterkunft

Update Wermelskirchen Wohnungsbrand in der städtischen Unterkunft. Ein 24-Jähriger aus Somalier gestand, den Brand absichtlich verursacht zu haben. Die Wohnung brannte komplett aus. Die enorme Hitze sorgte für große Schäden. Vier Personen retteten sich aus dem Gebäude.

Bei einem Wohnungsbrand in der Beltener Straße am Dienstagabend haben sich die vier Personen, die sich in der städtischen Flüchtlingsunterkunft aufgehalten hatten, selbstständig vor den Flammen gerettet. Eine unbewohnte Wohnung im ersten Obergeschoss brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde ein 24-jähriger Somalier als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er gabe gegenüber den Beamten an, dass er den Brand absichtlich verursacht habe. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.