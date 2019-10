Marktstände in Wermelskirchen : Wochenmarkt noch auf Loches-Platz

Wermelskirchen Die Verlagerung des freitäglichen Wochenmarktes auf die Telegrafenstraße hat viele Vorteile wie Innenstadtnähe und gute Erreichbarkeit, aber auch einen Nachteil: Wenn er sich zwischen den Blockparkplätzen bis hin zum Rathaus und zur Bushaltestelle erstreckt, entfallen während der Marktzeiten Stellplätze.

Der Wochenmarkt am Freitag wird in diesem Jahr an seinem angestammten Standort bleiben. „Ein Umzug vom Loches-Platz an die Telegrafenstraße wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, vielleicht erst im Frühling erfolgen“, sagt Arne Feldmann, Leiter des Ordnungsamtes, auf Nachfrage dieser Redaktion. Zum einen beginnen die Abrissarbeiten auf dem Loches-Platz nach seinen Informationen nicht mehr in diesem Jahr. Wie berichtet, wird das „Norma“-Gebäude abgerissen, auf dem Grundstück lässt die Grundbesitz GmbH der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg als Investorin einen Neubau für einen neuen Einzelhandelsschwerpunkt errichten. Somit bestehe derzeit keine Notwendigkeit, den Markt jetzt schon umzusiedeln, sagte Feldmann. Zum anderen bleiben die Stellplätze in der Vorweihnachtszeit unangetastet, was Einzelhändlern und Kunden entgegenkommt.