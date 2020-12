Kräuter in Wermelskirchen : Wo sich die Düfte aus aller Welt treffen

Wertvolle Gewürze statt Weihrauch und Myrrhe. Sandra Pereira von der Kräuterküche mit Andaliman Pfeffer, Safran und Papua Neuguinea Vanille (die ganze Schote). Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Heutzutage gehören Safran, Vanille und Andaliman-Pfeffer zu den kostbarstes Gewürzen. Kräuterfachfrau Sandra Pereira gibt Tipps für die Verarbeitung.

Sie hatten wertvolle Geschenke im Gepäck: Glaubt man der biblischen Weihnachtsgeschichte, so reisten die Könige aus dem Morgenland mit Taschen voller Geschenke in Bethlehem an. Sie legten das wertvolle Gold gleich neben Weihrauch und Myrrhe, um Jesus Christus zu ehren. Wer sich heute auf die Spuren der Gewürze macht, findet den Duft von Weihrauch in katholischen Kirchen und trifft zuweilen in der Medizin auf die Myrrhe. „Bei uns spielen sie keine Rolle“, sagt Sandra Pereira aus der Kräuterküche.

Was hätten die Könige wohl heute im Gepäck, wenn sie wertvolle Gewürze verschenken wollten? „Safran und Vanille sind die teuersten Gewürze, die es gibt“, sagt Sandra Pereira und holt kleine Dosen aus ihren Regalen. Dazu gesellt sich eine dritte Dose: „Das ist Andaliman Pfeffer“, sagt die Fachfrau, „eine Rarität.“ Der Pfeffer aus Indonesien sieht auf den ersten Blick nicht aus wie Pfeffer. Er riecht nach Zitrone. „Weltweit gibt es jährlich nur rund 800 Kilogramm vom Andaliman Pfeffer“, erzählt Sandra Pereira. Das hat seinen Grund: Der Pfeffer wächst wild, eine Kultivierung ist bisher niemanden gelungen. Vögel fressen den Pfeffer, während der Verdauung werden entsprechende Enzyme beigesteuert, ohne die keine neuen Sträucher wachsen könnten. „Also liegt dieser Pfeffer auch preislich eher im oberen Bereich“, erzählt Sandra Pereira und erinnert an alte Seefahrerzeiten, in denen Pfeffer wie Gold als Währung genutzt wurde. Als sie die kleine Dose zurückstellt, deutet sie auf die Vanille: „Weil der Anbau so aufwendig ist, gehört die Vanille zu den teuersten Gewürzen“, sagt sie. Die Orchideenpflanze entsteht durch eine künstliche Bestäubung. Später brauchen die grünen Vanilleschoten viel Zeit und Zuwendung, um während der „Schwarzbräunung“ ihr besonderes Aroma zu erhalten. „Der Aufwand lohnt sich“, sagt Sandra Pereira. Vanille sei vielseitig einsetzbar – eigentlich wie die meisten Gewürze.

„Das macht den großen Reiz der Kräuter aus“, findet sie, „es ist spannend zu erkunden, was alles möglich ist.“ Immer wieder macht sie sich während ihrer Kochkurse mit Erwachsenen und Kindern auf die Suche nach der Wirkung der Gewürze und Kräuter. „Meistens sind die Menschen überrascht, wenn sie hinter die Kulissen der Gewürze blicken“, stellt sie fest.