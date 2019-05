Partei schreibt an Bürgermeister Bleek : Sollte der Parkplatz für den Bus des Ordnungsamts verlegt werden?

Wermelskirchen Seit rund zwei Wochen parkt der Bus des Ordnungsamts im ehemaligen Halteverbot vor der Stadtsparkasse. Eine Provokation, findet ein WNKUWG-Politiker und fordert die Verlegung. Das Ordnungsamt hat dafür kein Verständnis.

Es gibt Diskussionen um den neuen Parkplatz des Ordnungsamts an der Telegrafenstraße. WNKUWG-Politiker Rüdiger Bornhold hat einen Brief an Bürgermeister Rainer Bleek geschrieben und fordert, den Stellplatz zu verlegen. Im sozialen Netzwerk Facebook zeigen sich viele Menschen seiner Meinung: Der große Bus würde die Optik verschandeln, den Bürgersteig in Anspruch nehmen und es sei provokant, dass ausgerechnet das Ordnungsamt im absoluten Halteverbot stehen dürfe.

Seit etwas mehr als zwei Wochen parkt das Ordnungsamt auf dem neuen Stellplatz. Der Grund für die Einrichtung war der Umzug in das Gebäude an der Telegrafenstraße Nummer elf – also in einiger Entfernung zum Rathaus. Das Parken dort kam nicht infrage, wie Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, damals betonte: „Wie Polizei und Feuerwehr müssen die Mitarbeiter für ihr Fahrzeug einen Stellplatz in der Nähe ihres Büros haben, um schnell am Einsatzort zu sein.“