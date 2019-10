Hebesätze in Wermelskirchen : WNKUWG stellt Fragen zum Thema „Gewerbesteuer-Dumping“

Foto: Udo Teifel Am sogenannten Autobahnohr hatte die Stadt noch eine größere Gewerbefläche direkt an der A 1. Dort siedelt sich die Firma Dönges und Wetec an. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren.

Wermelskirchen Die Fraktion der WNKUWG beobachtet das „Gewerbesteuer-Dumping“ in Monheim, Leverkusen und Langenfeld mit großer Sorge, weil Kommunen mit hohem Hebesatz in Zugzwang geraten, sich aber eine Absenkung der Steuer gar nicht leisten können. Die Fraktion stellt daher eine größere Anfrage für den Haupt- und Finanzausschuss.

Geraten Städte ins Hintertreffen oder sogar in Finanznöte, weil einige Kommunen die Gewerbesteuersätze drastisch senken, somit für Unternehmen attraktiv werden und eine Abwanderungswelle einsetzen könnte? Die Fraktion der WNKUWG (Wermelskirchener Neue Kommunalpolitik – Unabhängige Wählergemeinschaft) beobachtet das „Gewerbesteuer-Dumping“ in Monheim, Leverkusen und Langenfeld mit großer Sorge, weil Kommunen mit hohem Hebesatz in Zugzwang geraten, sich aber eine Absenkung der Steuer gar nicht leisten können. Die Fraktion stellt daher eine größere Anfrage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Dezember.

Wie berichtet, hat die Stadt Monheim Maßstäbe gesetzt, indem sie den Hebesatz auf 250 Punkte absenkte. Unternehmen werden anlockt, weil sie Steuern sparen. In der Summe sprudelt die Steuerquelle. Der Haushalt in Monheim hat ein ordentliches Plus. Nun wollen andere Städte sich auch einen solchen Wettbewerbsvorteil sichern. Das wiederum rief rund 30 Städte auf den Plan, die gegen ein Gewerbesteuer-Dumping Sturm laufen. Sie haben die so genannte „Zonser Erklärung“ unterschrieben, die als Auftakt für ein bundesweites Vorgehen gegen Gewerbesteuer-Dumping gesehen wird.

Auch Bürgermeister Rainer Bleek hatte im Juli die Erklärung für die Stadt Wermelskirchen unterzeichnet. Vor allem die Kommunen, die wie Wermelskirchen noch in der Haushaltssicherung stecken, kritisieren diesen Wettlauf um niedrige Steuersätze. Sie befürchten, dass sie riesige Einnahmeverluste haben, wenn sie die Gewerbesteuer senken – das können sie sich nicht leisten. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Wermelskirchen bei 465 Punkten.

„Was ist, wenn das Thema doch weitere Kreise in den Rheinisch-Bergischen-Kreis zieht?“ fragt nun die WNKUWG. „Brauchen wir für diesen Fall einen Plan B?“