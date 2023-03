Blütenpracht in Wermelskirchen Der Marketingverein WiW sucht noch Paten für die Blumen-Ampeln

Sie sorgen für einen schönen Anblick: Die üppig leuchtenden Blumen-Ampeln in der Innenstadt, in Dhünn und auch in Dabringhausen. Rund 80 Blumenkübel hat der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) in den vergangenen Jahren mit bienenfreundlichen Blühpflanzen bestückt. Die Initialzündung dafür hatte 2018 eine Berichterstattung unserer Redaktion gegeben, 2020 konnte die Aktion erstmals vom Marketingverein umgesetzt werden.