Kulturleben in Wermelskirchen Zwölf Stunden für junge Theatergäste im Einsatz

„Für uns ist es schön zu wissen, dass wir heute gleich drei Mal spielen werden“, sagt Valeria Prautsch, die später in die Rolle der Pippi Langstrumpf schlüpfen wird. Anfahrt plus Aufbau: „Da lohnt es sich richtig, das Stück mehrmals zu zeigen.“ Auch für die Schauspieler ist es ungewöhnlich, ihre Geschichte so oft an einem Tag zu spielen.