Aktion des Städtepartnerschaftsvereins Wermelskirchen-Loches : Quiz zum 45-jährigen Bestehen

Wermelskirchen Städtepartnerschaftsverein und WiW starten am Donnerstag eine Aktion.

Der Städtepartnerschaftsverein Wermelskirchen – Loches veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein WiW anlässlich des 45 jährigen Bestehens ein Wissensquiz über die Partnerstadt Loches für Wermelskirchener. Dieses Quiz besteht aus zwölf Fragen, die vom 2. bis 26. Mai verteilt auf mehrere Geschäfte in der Innenstadt zu besichtigen sind, teilt die Stadt mit. Die Geschäfte befinden sich in der Telegrafen-, Kölner Straße, Eich, Schwanen, Thomas-Mann-Straße und am Markt. Zu gewinnen gibt es ein Abendessen im Hotel zum Schwanen im Wert von 100 Euro, einen Gutschein im Wert von 40 Dellmark, eine Kiste Sekt, einen Stockschirm sowie eine Wermelskirchen-Fahne. Die Antwortbögen liegen in den Geschäften sowie im Foyer des Rathauses. Alternativ kann man auch unter https://www.wermelskirchen.de/fragebogen an dem Quiz teilnehmen. Die 15 Gewinner erhalten ihre Preise am gemeinsamen Festabend, der am 31. Mai in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen stattfindet. An diesem Festabend können auch alle Bürger, die sich für die Städtepartnerschaft interessieren, teilnehmen.