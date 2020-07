Kommunalwahl in Wermelskirchen : „Wir wollen neue Parkplätze schaffen“

Wermelskirchen Stefan Leßenich steht auf Platz 1 der Reserveliste. Eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD schließt er aus. Marode Straßen sollen ohne Anliegerbeiträge erneuert werden.

Stefan Leßenich Die politischen Geschehnisse in der Kommune sind von entscheidender Bedeutung für die Lebenszufriedenheit der Menschen. Ein Kommunalpolitiker muss immer das Ohr am Munde der Bürger haben und sich in hohem Maße für deren Belange als Kümmerer bestmöglich einsetzen. In der Kommunalpolitik ist ein kurzer direkter Draht zwischen den Politikern und den Bürgern möglich, der genutzt werden muss.