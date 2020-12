Wie Moslems Weihnachten in Wermelskirchen erleben : „Wir haben das Gefühl, es ist eine besondere Zeit“

Wermelskirchen Moslems wie Adil Sanide erleben die Weihnachtstage aus ihrer eigenen Perspektive – und freuen sich über die Freude. Ein bisschen Feststimmung erleben in diesen Wochen seine beiden Kinder, die in die fünfte und sechste Klasse gehen.

Adil Sanide mag die Weihnachtszeit in Deutschland. „Wir feiern dieses Fest nicht“, sagt der 38-Jährige, „aber wir fühlen, dass es eine besondere Zeit ist.“ Adil Sanide wurde in Marokko geboren – in einer muslimischen Familie. Inzwischen lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Wermelskirchen. „Wir sehen, dass diese Tage für die Christen und die Menschen in Deutschland besonders wichtige sind“, sagt er, „wir freuen uns über diese besondere Stimmung und darüber, dass Familien Zeit haben, um zusammenzusitzen.“

Der Familienvater arbeitet als Altenpfleger in einer Pflegeeinrichtung. „Und dort begleite ich die Menschen natürlich auch durch die Weihnachtszeit“, sagt er, „das ist richtig schön.“ An Heiligabend und Weihnachten übernimmt er dann besonders viele Dienste, um seine Kollegen ein bisschen zu entlasten über die Feiertage. „Wir feiern Zuhause ja nicht“, sagt er.