Erster Schneetag 2021 in Wermelskirchen : Eine wunderschöne Winterlandschaft

Wermelskirchen Fällt der erste Schnee, gibt es meistens Ärger – vor allem im Berufsverkehr. Doch der Lockdown und die verlängerten Schulferien sorgten dafür, dass die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nieder gerieselten zehn Zentimeter Neuschnee keinen Ärger mit sich brachten.

Gegen 3.30 Uhr war die dritte Schicht unterwegs. Wie Bauhofleiter Volker Niemz berichtete, waren seine Mitarbeiter am Freitag von morgens bis mittags unterwegs und dann von 18 bis 22 Uhr. Am Freitag, nach dem ersten richtigen Schneefall in diesem Jahr, stand sein Telefon nicht still. „Wie jedes Jahr gibt es am ersten Räumtag immer viele Beschwerden. Da gibt es dann viel zu erklären“, so Niemz.