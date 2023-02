Verkehrskontrollen Wermelskirchen will eigenständig „blitzen“

Info

Gefahrenstellen Bisher richtet der Kreis stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessstellen an Gefahrenstellen ein. Gefahrenstellen sind Unfallhäufungsstellen und Streckenabschnitte, auf denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres ist zum Beispiel der Fall, wenn sich in unmittelbarer Nähe Schulen, Spielplätze, Seniorenheime oder andere Objekte für ähnlich schutzbedürftige Personen befinden.

Einnahmen Die Einnahmen aus Verwarn- beziehungsweise Bußgelder fließen in den allgemeinen Finanzhaushalt des Kreises. Bei Einsprüchen, bei denen es zu einem Gerichtsverfahren kommt, fließen die Gelder in den Landeshaushalt. 2022 erzielte der Rheinisch-Bergische Kreis Erträge in Höhe von 15 Millionen Euro durch Geschwindigkeitsüberschreitungen. 2021 waren es rund 9,2 Millionen Euro. „Dies liegt unter anderem daran, dass der Gesetzgeber die Regelsätze erhöht hat“, teilt die Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach mit.