Hegeringleiter Drekopf befürwortet Sau-Jagd mit Hunden : Immer mehr Wildschweine breiten sich aus

Wermelskirchen Norbert Drekopf, Hegeringleiter in Wermelskirchen, spricht sich für die umstrittene Sau-Jagd mit Hunden aus. Die Zuwachsrate der Tiere liege bei 300 Prozent.

Unabhängig von der Sorge um den Einzug der Afrikanischen Schweinepest in die Region steht für Norbert Drekopf fest: „Wir haben viel zu viele Wildschweine.“ Er wisse alleine von aktuell drei Bachen mit insgesamt zwölf Frischlingen in seinem Revier. Die Zeiten, in denen Wildschweine nur ein Mal im Jahr Junge bekämen, wären vorbei, erläutert Drekopf: „Frischlinge aus dem Januar haben im Herbst 30 Kilogramm, werden dann beschlagen und frischen. Dadurch liegt die Zuwachsrate bei 300 Prozent.“ Die derzeit hohe Zahl an Frischlingen lasse „für den Winter einiges erwarten“.