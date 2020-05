Verbraucheranliegen können vorgebracht werden : Wieder persönliche Beratung in der Verbraucherzentrale

Wermelskirchen/Remscheid Ratsuchende müssen vorher einen Termin vereinbaren. Die werden zielgerichtet vergeben. Weiterhin werden aber Erstberatungen telefonisch und über Online-Kanäle von den Mitarbeitern der Beratungsstelle Remscheid angeboten.

„Bei der Terminvergabe werden wir zunächst vor allem die Zielgruppen berücksichtigen, die während der Kontaktverbote mit den telefonischen und Onlineangeboten nicht gut zurechtgekommen sind. Sei es, weil sie ihre Anliegen wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht schriftlich formulieren konnten oder Unterstützung beim Zusammenstellen notwendiger Vertragsunterlagen brauchten“, so Lydia Schwertner. Aber auch, wer mangels technischer Ausstattung oder Versiertheit keine Dokumente scannen oder mailen konnte, wird vorrangig unterstützt. Darüber hinaus werden in der persönlichen Beratung zuallererst Anliegen bearbeitet, die besonders komplex oder eilbedürftig sind und konkreten Fristen unterliegen. Nicht zuletzt haben bei der Vergabe von Terminen all jene Anfragen Priorität, bei denen existenzielle Probleme drohen: vom Verlust der Wohnung über drohende Zwangsmaßnahmen, weil wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit in der Krise nun die Haushaltsfinanzen in Schieflage geraten. Terminvereinbarung unter Tel: 0 21 91 / 842 479 1. Oder über das Kontaktformular im Internet: www.verbraucherzentrale.nrw/remscheid.