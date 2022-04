Reiseziel Bergisches Land : Positivtrend beim Tourismus in der Region

Wermelskirchen Hoteliers und Tourismusexperten sehen steigende Buchungszahlen. Sorgen bereitet weiterhin der schleppend anlaufende Bereich der Geschäftsreisenden.

Nach zwei Jahren Pandemie geht es für den Tourismus wieder bergauf. „Die Rückmeldungen der Hotels unserer Mitgliedsbetriebe zeigen, dass es jetzt wieder merklich anzieht – gerade im Bereich für Radfahren und Wandern“, sagt Tobias Kelter, Geschäftsführer der Organisation ‚Das Bergische‘. Insbesondere der Fahrradtourismus ziehe immer mehr Übernachtungsgäste an. Kelters Prognose: „Das Jahr 2022 wird wieder ein Jahr, in dem die Buchungszahlen aufwärts gehen.“

Tina Jörgens vom Hotel „Zur Eich“ in Wermelskirchen ist da noch verhaltener. „Prognosen abgeben habe ich mir in den letzten zwei Jahren abgewöhnt. Man kann nur mit dem leben, was kommt.“ Insbesondere potenzielle Auswirkungen des Krieges auf die Branche bereiteten ihr Sorgen. Dennoch geht auch sie davon aus, dass sich die Auslastung in 2022 wieder besser gestalten wird und auch wieder mehr Privatreisende in die Region kommen.