Asphaltierung ist für nächste Woche geplant : Engpass auf Autobahnbrücke in Hünger

Die Bauarbeiten auf der Brücke in Hünger dauern an. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Geduld war am Donnerstag gefragt, denn auf der L157 bildete sich ein langer Rückstau in Richtung Autobahnanschlusstelle Richtung Köln. Der Grund: Die Bauarbeiten auf der Landstraße im Bereich der Autobahnbrücke dauern nach Angaben von Straßen.NRW noch an, teilte Sabrina Kiebach, Sprecherin der Regionalniederlassung mit.

Bis Freitag Abend bleibt dieser Engpass in Hünger noch bestehen. Es steht seit Donnerstag wieder nur ein Fahrstreifen für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung. Der Verkehr wird an dieser Stelle mit Baustellenampeln geregelt – wie bereits zu Beginn der Woche.