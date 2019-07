Lebendige Kooperation : Werkstattrat besucht das Berufskolleg

Wermelskirchen Die Lebenshilfe spürt den Fachkräftemangel – und intensiviert die Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg.

Wenn Christina Keil an ihre Zukunft denkt, dann macht sie sich keine großen Sorgen. Denn sie weiß: „Wir werden gebraucht“. Die 18-Jährige macht am Berufskolleg gerade ihr Fachabitur mit dem Schwerpunkt „Gesundheit und Soziales“ – und möchte später mit Menschen mit Behinderung arbeiten.

Deswegen hat sie vor dem Fachabi ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Lebenshilfewerkstatt eingelegt und verbringt ihre Praxiszeit während der Schulausbildung am Berufskolleg ebenfalls bei der Lebenshilfe. „Ich will diese Arbeit machen, weil ich sie mag“, sagt die 18-Jährige. „Nicht, weil meine Zukunftschancen dann gut sind.“ Und doch erleichtere sie es natürlich, dass sie sich wohl keine Sorgen um eine freie Stelle machen müsse, sagt sie.