Stadtbücherei Wermelskirchen : Lego-Challenge für Kids gegen den Lockdown-Blues

Wermelskirchen Die Stadtbücherei Wermelskirchen ruft zu einem Wettbewerb auf: Wer baut den schönsten Roboter aus Legosteinen? Zu gewinnen gibt es einen Spielzeug-Gutschein.

Seit 1954 sind sie aus Kinderzimmern nicht wegzudenken. Die Steppkes lieben die bunten Legosteine, Eltern kennen sie oft auch als unangenehmen Schmerz, wenn sie barfuß auf einen der Steinchen treten. Seit das bunte Spielzeug zum ersten Mal auf den Markt gekommen ist, wurden weltweit 700 Milliarden Stück produziert. Bis heute rollen täglich 2300 Steine pro Sekunde vom Band, was Lego in Sachen Umsatz zum größten Spielwarenhersteller der Welt macht. Wermelskirchener Kinder (und auch große Legofans), die viele Legosteine haben, können nun an einem Wettbewerb teilnehmen, zu der die Stadtbücherei aufruft: Wer baut den schönsten Roboter aus den bunten Steinen? Die Kunstwerke sollen fotografiert und bis zum Dienstag, 16. März, per E-Mail an buecherei@wermelskirchen.de gesendet oder auf Instagram gepostet und mit @stabue_wk verlinkt werden. Unter allen Einsendungen wird ein Spielzeug-Gutschein verlost.