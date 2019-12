Turmbläser in Wermelskirchen : Wenn Weihnachten in der Luft liegt

Sie klettern bis hinauf in die Spitze: Am Heiligen Abend sorgt eine Gruppe des Posaunenchores um Friedhelm Preyer (l.) für weihnachtliche Melodien, die dann vom Turm der Evangelischen Stadtkirche am Markt über die Dächer der Stadt schweben. Foto: Ralf Stallbaum/Archiv

Wermelskirchen Eine kleine Gruppe des Posaunenchores klettert am Heiligen Abend hinauf in die Spitze des Turms der Evangelischen Stadtkirche.

Lange allerdings können sich die Musiker nicht mit dem Blick über das Bergische Land aufhalten, schließlich haben sie eine Aufgabe, die so viel Tradition und Geschichte in sich trägt, dass es den Musikern eine Ehre ist, jedes Jahr das nächste Kapitel aufzuschlagen. Und trotzdem ist es gar nicht so leicht, fünf bis acht Musiker zu finden, die zwischen dem ersten und dem zweiten Gottesdienst den Aufstieg hinauf auf den Turm wagen. „Wir spielen danach ja im Gottesdienst“, erzählt Friedhelm Preyer, „und dann ist es schwierig, einen Ansatz, ein Gefühl für das Instrument und einen guten Klang zu bekommen, wenn wir zuvor auf dem kalten Turm gespielt haben.“ Und trotzdem: So wie Friedhelm Preyer ist es auch Lothar Gründer mit seiner Tuba, Stefan Wilke mit der Posaune, Hans Arno Selbach mit dem Waldhorn und Henning Hoff mit der Trompete eine Herzensangelegenheit, am Heiligen Abend die Tradition des Turmblasens am Leben zu erhalten.