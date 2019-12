Bergische Weihnacht in Wermelskirchen : Wenn Kreativität wie Meditieren wirkt

Kreative Köpfe: Carolin Prümm (r.) und Clarissa Stöckermann haben sich in einem Holzhäuschen auf dem Weihnachtsmark zusammengefunden. Die eine verkauft selbstgemachte Taschen, die andere kleine Kunstwerke aus Papier. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Carolin Prümm und Clarissa Stöckmann haben eines gemeinsam: Wenn sie ihrer Kreativität freien Raum lassen, dann entstehen kleine Kunstwerke – mal aus Papier, mal aus Stoff. Das Ergebnis zeigen sie auf der Bergischen Weihnacht.

Eigentlich wollte Carolin Prümm damals nur ein paar Handgriffe lernen, um auch mal selber eine Gardine umnähen zu können. Aber dann merkte sie schon in der zweiten Stunde im Nähkursus: Die Arbeit an der Nähmaschine hat eine unerwartete Wirkung. „Mit den eigenen Händen etwas herzustellen, das machte mir damals direkt Spaß“, sagt die heute 34-Jährige, „und außerdem kam ich beim Nähen auch zur Ruhe.“ Also wartete sie das Ende des Kurses erst gar nicht ab, um sich eine eigene Nähmaschine zu kaufen, sondern investierte.

Bereut hat sie das nie – ganz im Gegenteil. Denn seit dem sprudeln die Ideen und Carolin Prümm näht immer weiter. Abends, nach der Arbeit im Büro. „Das tut gut“, sagt sie. Zwischen ihren Händen entstehen kleine Taschen – aus Stoff, Kunstleder, aus Leder und Naturstoffen. „Ich habe anfangs auch Kleidung für Kinder und Mützen genäht“, sagt sie. Aber die Schnitte ähnelten so oft denen der anderen. Viele junge Mütter entdeckten in den vergangenen zehn Jahren das Nähen und originelle Schnitte wieder für sich. „Ich hab damals eine Art Nische gesucht“, erzählt Carolin Prümm. Denn sie entdeckte schnell: Was sie nähte, gefiel auch anderen. Und weil ihr die vielen verschiedenen Möglichkeiten beim Taschen- und Täschchennähen gefielen, blieb sie dabei.

Info Zweite Runde der Bergischen Weihnachten Termin Auch am kommenden Wochenende, dritten Advent, finden unter dem Weihnachtsbaum die Bergischen Weihnachten statt – Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Aussteller Carolin Prümm und Clarissa Stöckermann mit ihrem hübschen Kunsthandwerk finden Interessierte in einem Holzhäuschen an der Oberen Remscheider Straße.

Seit dem entstehen in ihrer kleinen Nähstube große Handtaschen und kleinere Kulturtaschen, noch kleinere Varianten, die in der Handtasche verschwinden können. Die Hobbynäherin sucht originelle Schnitte und Stoffe: Die kleinen Stofftaschen bekommen alle eine abwaschbare Innenseite und die größeren Exemplare kreiert sie meistens aus Leder. „Manche Schnitte probiere ich so lange aus, bis sie mir gefallen“, sagt sie, „andere übernehme ich.“ Und der Effekt ist der gleiche wie damals: Sie kommt zur Ruhe und freut sich, wenn Menschen ihre Taschen auf den Märkten kaufen und nutzen.

Und irgendwann traf sie auf einem dieser Märkte dann Clarissa Stöckermann. Sie verkaufte ihre kleinen Kunstwerken aus Papier – und sie tickte ähnlich kreativ wie Carolin Prümm selbst. Inzwischen stehen sie im fünften Jahr gemeinsam auf dem Wermelskirchener Weihnachtsmarkt – auf der einen Seite die Taschen, auf der anderen die Papeterierartikel. Und Clarissa Stöckermann geht es wie Carolin Prümm. „Wenn ich schneide und falte, dann ist das wie meditieren“, sagt sie. Deswegen nimmt sie sich abends auf dem Sofa die Zeit: Dann entstehen kleine Schachteln und Verpackungen, dann verwandelt sie langweilige Notizblöcke in individuelle Bücher, dann kreiert sie originelle Schachteln für Geldgeschenke.

„Es fing damit an, dass meine Kinder sich Geld wünschten“, erzählt Clarissa Stöckermann lachend. Und weil sie keinen langweiligen Umschlag verschenken wollte, begann sie zu basteln. „Auch heute noch bekommen Familienmitglieder und Freunde Geschenke von mir immer in einer besonderen Verpackung“, erzählt Stöckermann. Mal arbeitet sie kleine Steine oder Schmuckelemente ein, inzwischen presst sie Papier und Bilder auch in Kronkorken und verwandelt sie in Magnete. „Manchmal kommen Ideen einfach so angeflogen“, sagt sie, „und manchmal sehe ich irgendwo etwas, und passe es an.“