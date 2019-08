Theater für Kinder und Jugendliche in Wermelskirchen : Wenn Kinder das Bürgerzentrum rocken

Wermelskirchen Der Kulturverein Wermelskirchen stellt das neue Kindertheaterprogramm vor. Drei Veranstaltungen sind wieder geplant.

Wenn das Rumpelstilzchen, der kleine Rabe Socke oder andere Figuren und Helden der Kindheit auf der Bühne ihren Schabernack machen, ist das normalerweise ein Garant für leuchtende Kinderaugen und viel Spaß. Diese Erfahrung machen die Verantwortlichen für das Kindertheater vom Kulturverein Wermelskirchen immer wieder. Seit vier Jahren organisieren sie bereits Vorstellungen für Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, buchen Künstler, die mit ihren Theateraufführungen nach Wermelskirchen kommen und ein abwechslungsreiches Programm bieten. Auch im kommenden Veranstaltungsjahr soll dieses Highlight für die Kleinen nicht fehlen. Peter Scheben (Vorsitzender), Manfred Schmitz-Mohr und Henning Conrads stellten am Donnerstag in der KiTa in der Danziger Straße ihre Pläne vor und gaben einen Rückblick auf die letzte Kindertheaterreihe.

Im neuen Jahr dürfen sich alle dann auf „Das hässliche Entlein“ (Aufführung: Mittwoch, 12. Februar) freuen. Matthias Kutcha, der schon in der letzten Saison in Wermelskirchen war, wird mit seinem Figurentheater zurückkehren. Er ist bekannt dafür, sein junges Publikum einzubinden, was ohnehin am liebsten immer ganz nah dran am Geschehen und an der Bühne ist. Im März bringt die Wittener Gruppe, die auch im November den kleinen Eisbären vorführen wird, Astrid Lindgrens Kultfigur, Pippi Langstrumpf, in das Bürgerzentrum (Aufführung: Mittwoch, 18. März). Das lustige rothaarige Mädchen wird mit ihren Freunden Geburtstag feiern, und zwar nicht als „einfache Theateraufführung“, sondern in Form eines Musicals.