Aktionstag in Dabringhausen Auch im Freibad kann man Gold gewinnen

Währenddessen widmen sich Susanne Jakstait und Magdalena Weber den Jüngsten, die heute zum Seepferdchen antreten. „Wir hatten insgesamt 30 Anmeldungen zum Abzeichentag“, erzählt Susanne Jakstait, „mit so vielen hatten wir gar nicht gerechnet.“ Die meisten Schwimmer hätten sich nicht für Seepferdchen oder Gold angemeldet, sondern für Bronze und Silber, die später am Nachmittag auf dem Programm stehen. „Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, sagt Susanne Jakstait. Auch spontan treten noch Freibadbesucher an. „Wir wollten den Schwimmern die Möglichkeit geben, in diesem Sommer ihre Abzeichen abzulegen“, ergänzt die Ehrenamtliche. Deswegen habe sie sich mit Magdalena Weber und Janne Picard zusammengetan und den Abzeichentag ins Leben gerufen – jenseits von Vereinsangeboten. Der Betreiberverein des Freibads hatte Anmeldung und Werbung organisiert. Um die Abnahme der Abzeichen kümmern sich aber Susanne Jakstait und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen. „Und natürlich fiebern wir mit und feuern an“, sagt sie.