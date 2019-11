Wenn Eltern nicht die geeignete Schulform wählen : Der schwierige Weg zur richtigen Schule

Schulleiter Dietmar Paulig versucht, mit Lernbüros und Lerncoaching Strukturen zu schaffen, die für erfolgreiche Lernprozesse erforderlich sind. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Viele Kinder gehören eher auf die Sekundarschule als auf das Gymnasium. Dennoch entscheiden sich Eltern häufig dagegen. Auch in anderer Hinsicht fehlt oft das richtige Gespür, kritisiert der Leiter der Sekundarschule.

Von Melanie Aprin

Dietmar Paulig kennt den Deutschlandfunk-Radiobeitrag, mit dem der Wermelskirchener Journalist Armin Himmelrath im vergangenen Monat einen Preis der Stiftung Deutsche Telekom gewann. Der Leiter der Sekundarschule hat sich angehört, was Experten in dem am 4. Februar dieses Jahres gesendeten Stück zu Elternpanik und Kinderfrust sagen, und wie Eltern klingen, die mit anwaltlicher Hilfe nur das Beste für ihr Kind wollen – zum Beispiel einen Platz an einer ganz bestimmten Schule, auch wenn es dort eigentlich keine Plätze mehr gibt. „Eine solche Situation erlebe ich hier eher nicht“, sagt Paulig. „Denn in Wermelskirchen ist die Sekundarschule immer noch eine vergleichsweise junge Schulform, für die meine Kollegen und ich in den letzten Jahren viel werben mussten.“

Es sei also eher darum gegangen, Eltern davon zu überzeugen, dass man mit anderen Schulformen durchaus konkurrieren könne. Am schwierigsten seien dabei nach wie vor jene Eltern zu überzeugen, „in deren Köpfen die Vorstellung existiert, dass nur das Gymnasium der geeignete Weg zum Abitur sei“. Dabei zeige sich gerade, dass leistungsstarke Zehntklässler aus dem ersten Jahrgang der Sekundarschule, die bereits mehrere Stunden in der Woche am Gymnasium hospitieren dürfen, mit dem fachlichen Niveau der gymnasialen Oberstufe durchaus keine Problem haben.

Info Das Konzept der Sekundarschule Die Sekundarschule ist eine inklusive Schule, in der aktuell circa 80 Kinder einen speziellen Förderbedarf haben. Das entspricht ungefähr zehn Prozent der Schülerschaft. Dennoch hat die Sekundarschule Wermelskirchen nach Auskunft von Schulvertretern bei der letzten Lernstandserhebung von NRW überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Der Unterricht erfolgt auf unterschiedlichen Niveaustufen in allen Fächern. Lernbüros zur Vertiefung von Basis- und weiterführenden Kompetenzen sollen dazu führen, dass jeder Schüler seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert wird und während der gesamten Schullaufbahn alle Bildungswege offen bleiben. Die Sekundarschule endet mit der 10. Klasse. Der Anschluss an die gymnasiale Oberstufe oder das Berufskolleg ist möglich. Dafür sorgen entsprechende Kooperationen vor Ort.

Was Paulig an den pauschalen Vorurteilen mehr stört: „Oft wird Bildung dabei überhaupt nicht vom Kind her gedacht.“ Viele Eltern fragen sich eben gerade nicht, welche Schulform wirklich zu ihrem Kind passe. Vielmehr gebe es ein bestimmtes Ziel wie etwa das Abitur, „und dann muss das Kind ab der 5. Klasse unbedingt auf das Gymnasium gehen“. So würden etliche Jungen und Mädchen in einer Schulform landen, „die vom ersten Tag an ganz stark auf fachliche Leistungen fokussiert ist“. Die Sekundarschule hingegen orientiere sich an der Eigenleistung: „Das ist ein völlig anderer bildungspolitischer Auftrag, der auch in den Organisationsstrukturen angelegt ist.“

Ersichtlich werde dieser auch daran, „dass an der Sekundarschule jeder einzelne Schüler in Klassenkonferenzen einzeln betrachtet wird und die Förderung und Anforderungen auf ihn abgestellt werden. So werden unter anderem speziell an unserer Schule Klassenarbeiten auf drei Niveaustufen erstellt“, berichtet Paulig. Das sei zwar eine Stufe mehr als vorgeschrieben und eine Differenzierung, die auf Dauer ohne zusätzliches Personal nicht möglich sei: „Doch die Zusammensetzung der Schülerschaft erfordert es aktuell. Also bemühen wir uns, so gut es geht.“ Antrieb sei die Überzeugung, „dass jedes Kind ein Eigenbedürfnis hat, in der Schule erfolgreich zu sein“.

Leider würden vielen Kindern die Strukturen fehlen, die erfolgreiche Lernprozesse brauchen: „Oft sind die Gründe dafür in den Elternhäusern zu suchen. Es gibt Umstände, unter denen es unmöglich ist zu lernen. Jedoch glauben immer mehr Eltern, dass wir diese Defizite korrigieren können.“ Wenn das dann selbst mit Lernbüros und Lerncoaching nicht funktioniere, „heißt es oft, die Schule sei schlecht“. Eine Konfliktebene, neben der eine weitere existiere, die nichts mit schulischen Leistungen zu tun habe, sondern aus der Überfürsorglichkeit von Eltern resultiere. Paulig: „Es gibt da einen Trend, die eigenen Kinder schnell bedroht zu sehen.“ Das zeige sich zum Beispiel an Überreaktionen auf „Maßnahmen, die Schulen ergreifen müssen, um Strukturen sicherzustellen“.

Kürzlich habe er etwa die Regelung durchgesetzt, dass Schüler, die nach dem Sportunterricht so lange trödeln, dass sie am Folgeunterricht nur verspätet teilnehmen können, Sanktionen erhalten. „Wir tragen ihnen die versäumten Unterrichtszeiten einfach als Fehlzeiten ein“, so der Schulleiter. Darauf hätten einige Eltern empört reagiert. Ein anderes Beispiel seien die häufig wiederkehrenden Probleme mit Klassenzusammensetzungen: „Manche Eltern verstehen nicht, dass es bei Einschulungen unmöglich ist, alle Wünsche zu berücksichtigen. Denn einige Schüler geben Freunde an, die wiederum andere Freunde benennen.“ So entstünden „regelrechte Schülerketten, die an irgendeiner Stelle aufgebrochen werden müssen, um überhaupt noch Klassen bilden zu können“. Früher hätten Eltern und Schüler das einfach akzeptiert. Heute sei schnell von Ungerechtigkeit die Rede. Doch anstatt dies den eigenen Kindern sachlich zu erklären, würden Eltern zu oft die Emotionen hochtreiben. Obwohl Kinder und Jugendliche die Eigenschaft hätten, sich relativ schnell in neue Situationen einzufinden.