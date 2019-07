Mein Instrument und ich : Wenn die Gitarre wie eine Band klingt

Seit 15 Jahren spielt Gabriel Sá Diogo schon Gitarre. Und doch hat er gerade erst völlig neuen Zugang zu seinem Instrument gefunden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Gabriel Sá Diogo spielt seit 15 Jahren Gitarre: Sein Instrument hat er nun noch mal ganz neu entdeckt und ist von klassischer Musik auf Fingerstyle und Pop umgestiegen.

Er ist vertieft in sein Spiel. Während der Zuhörer den Fingern auf den Saiten kaum folgen kann, beherrscht Gabriel Sá Diogo sein Instrument scheinbar ohne große Mühe. Oder ist es andersherum? Auf den tiefen Saiten zaubert er eine Basslinie, auf den höheren die Melodie, dazu baut er Akkorde. Hin und wieder schlägt die flache Hand auf den fünften Bund, einzelne Finger imitieren Trommeltöne. Ein Instrument, ein Mann – und trotzdem der Klang einer Band.

„Bis auf den rechten kleinen Finger sind alle Finger beteiligt“, sagt der Gitarrist und lacht. Und dann deutet er auf seine Fingernägel. „Die sind so lang, damit die Gitarre besser klingt“, erklärt der 21-Jährige. Seit 15 Jahren spielt Gabriel Sá Diogo Gitarre, und doch hat er neulich einen ganz neuen Zugang zu seinem Instrument gefunden. „Das Feuer ist wieder da“, sagt er. Damals im Kindergarten, als seine Eltern in fragten, ob er nicht ein Instrument lernen wolle, da traf er die Entscheidung für die Gitarre wegen seines Freundes Leo. „Er spielte schon Gitarre, und wir bekamen dann gemeinsam Unterricht“, erinnert er sich.

Info Menschen und ihre Instrumente Serie Der Anfänger und der Wiedereinsteiger, die Rocksängerin und der klassische Streicher: An vielen Stellen in der Stadt bringen Menschen Melodien zum Klingen. Die Serie „Mein Instrument und ich“ stellt heimische Musiker vor – Hobbyspieler und Profis. Musiker Den Auftakt der Serie machten Dietmar Paulig (63) und sein Klavier. Gabriel Sá Diogo ist gerade 21 geworden, studiert in Wuppertal und hat 13 Jahre lange Musikunterricht in Wermelskirchen bekommen.

Und weil sich Gabriel und Leo als Grundschüler im Musikunterricht so gut anstellten, weil sie in Windeseile Noten lernten und den ersten Schmerz, den die Saiten auf den Fingerkuppen hinterließen, einfach wegspielten, ahnte Musiklehrerin Andrea Dahlhaus wohl schon: In den beiden steckte Talent. Sie traten als Duo auf, konzentrierten sich auf klassische Stücke. Renaissance, Barock, Bach. „Das war keine bewusste Entscheidung“, sagt Gabriel Sá Diogo, „wir fingen mit den Melodien an und machten weiter.“ Das gelang den beiden so gut, dass sie in der fünften Klasse bei „Jugend musiziert“ teilnahmen, den Regionalentscheid gewannen und mit dem zweiten Platz vom Landesentscheid zurückgekehrten. „Jedes Stück war harte Arbeit“, erzählt der Musiker. Notenblätter wollten studiert, Stimmen auseinander klamüsert werden. Und er habe sich oft zwingen müssen, sich auch den schweren Stellen zu widmen, Takt für Takt zu lernen. „Am Ende ist man sehr glücklich“, sagt er.

Aber irgendwann war die Luft raus. Die klassischen Melodien reizten die Musiker nicht mehr. Das Duo trennte sich, Sá Diogo nahm zwar weiter Unterricht, war aber nicht mehr so richtig zu begeistern. Es folgten schwere Zeiten, der Schulabschluss und die Einladung seiner alten Gitarrenlehrerin, am Bergischen Musikfestival in Wuppertal teilzunehmen. Und damit wendete sich das musikalische Blatt. „Ich begann, mich für die Westerngitarre und den Fingerstyle zu interessieren“, erzählt Sá Diogo. Dazu kamen lateinamerikanische Rhythmen. Damals entdeckte er sein Instrument neu – und blieb sich doch treu. „Ich spiele immer noch mit allen Fingern“, sagt er. Allerdings hat sich mit dem neuen Stil auch sein Blick verändert. Wenn er heute Melodien hört, die ihm gefallen, dann beginnt er sie nachzuspielen. „Ich bin noch nicht so gut darin, Stücke für die Gitarre zu arrangieren“, sagt er, „aber ich werde besser.“ Ob Melodien aus der japanischen Zeichentrickwelt „Anime“ oder neuerdings auch Popsongs: Gabriel Sá Diogo hört genau hin, beginnt dann vorsichtig nachzuspielen und überträgt die Töne in die Notationssoftware seines Computers. So entsteht nach und nach ein Satz für die Gitarre. „Irgendwie ist da mehr Leben drin“, sagt er über diese andere Art von Musik, der er sich heute widmet.