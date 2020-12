Junge Familie aus Wermelskirchen : Wenn das Glück kaum zu fassen ist

Wermelskirchen Laura und Jonas Ulinski sind im November zum ersten Mal Eltern geworden – mitten in der Corona-Krise. Sie genießen ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest.

In der ersten Nacht nach der Geburt lag Laura Ulinski wach. „An Schlaf war nicht zu denken“, erzählt die 32-Jährige. Sie starrte ihren Sohn an, der es sich auf ihrer Brust gemütlich gemacht hatte und konnte ihr Glück nicht fassen. „Ich habe ihn angeschaut und gedacht: Der bleibt jetzt hier, der gehört zu uns“, erzählt sie. Und während um sie herum die zweite Welle der Corona-Pandemie den Ton angab, lebten Laura und Jonas Ulinski mit ihrem Sohn im Familienzimmer im Krankenhaus in Wipperfürth in ihrer kleinen Blase. „Wegen der Pandemie durfte uns niemand besuchen. Es war Zeit nur für uns Drei“, sagt die frischgebackene Mutter.

Und dann blickt sie auf das vergangene Jahr zurück, das ihr Leben vollkommen auf den Kopf stellt. „Am 7. März haben wir den Schwangerschaftstest gemacht. Er war positiv“, erzählt Laura Ulinski, „am gleichen Tag hat mein Vater einen positiven Corona-Test gehabt.“ Es war der Beginn aufregender Monate. Anstatt ihren Eltern mit der guten Nachricht in die Arme fallen zu können, stellten sie sich mit viel Abstand ans Fenster. „Wir haben ein Schild hochgehalten: Hallo Oma und Opa“, erzählt Laura Ulinski. Die Freude war riesig, ihr Vater gesundete schnell. Sie selbst wurde noch am gleichen Tag ins Homeoffice geschickt, den Rest der Schwangerschaft verbrachte sie größtenteils in den eigenen vier Wänden und auf Spazierwegen. „Wir haben alles in Ruhe gemacht“, erzählt sie. Schwangerschaftsschwimmen und Yoga fielen aus, aber Jonas und Laura Ulinski bemühten sich, gelassen zu bleiben. „Man denkt sich vieles kaputt, wenn der Kopf in diesen Situationen erst mal dazu kommt“, sagt sie, „ich habe mich dann daran erinnert, dass Frauen seit Ewigkeiten in den unmöglichsten Situationen Kinder auf die Welt gebracht haben.“