„Eventkino“ in Wermelskirchen Wenn das Film-Eck zum Erlebnisraum wird

Auch die folgenden Veranstaltungen nahm das Publikum gut an – die Wermelskirchener genauso wie die Besucher aus dem ganzen Bergischen und darüber hinaus. Deswegen gehen die Schifflers nun in die nächste Runde: Am Sonntag, 21. Januar, zeigen sie den Film „Girl You Know It’s Ture“ – über das von Frank Farian produzierte Discopop-Duo „Milli Vanilli“ in den 1990er Jahre, das in einem Skandal endete, als bekannt wurde, dass die beiden Musiker nie selbst gesungen hatten.