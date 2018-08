Wermelskirchen: Wenn Bulle Homer den Kälberdienst hat

Wermelskirchen Zehn Muttertiere, fünf Kälber und ein Deckbulle: Das Fleckvieh von Wibke Rottsieper führt in Lüffringhausen ein idyllisches Leben und sorgt nicht nur bei Wanderern für Begeisterung. Seit diesem Jahr trägt das Fleisch das Bio-Siegel.

Wer nach Zahlen und Fakten fragt, der erfährt von Gurski, dass die Simmentaler mittelrahmige Kühe sind, also gerade so groß, dass sie dem Menschen bis zur Schulter reichen. Dass sie in diesen Breitengeraden selten und in Lüffringhausen seit mehr als 30 Jahren Zuhause sind. Aber wer Rottsieper und Gurski zuhört, der erkennt auch, dass es hier nicht nur um Zahlen und Fakten geht. Die Landwirtin hat die Fleckvieh-Zucht als Nebenerwerb übernommen – die Arbeit im Stall und auf dem Feld erledigt sie nach ihrem Job. „Es ist der Spaß an der Sache“, sagt sie. Und der Wunsch, „ehrliches und sauberes Fleisch zu produzierten, das schmeckt“. Die Eicheln und Bucheckern, die die Tiere am Waldesrand finden, die Zeit, die ihnen Wibke Rottsieper gibt: All das wirke sich auf die Qualität aus. Seit diesem Jahr trägt das Fleisch ihrer Kühe das Bio-Siegel – viel ändern musste die Landwirtin dafür nicht. Denn ihre eigenen Maßstäbe sind hoch. Deswegen dürfen hier Kälbchen mit ihren Müttern laufen und am Euter trinken. Deswegen gewährt sie Rentnerinnen, die längst keinen Nachwuchs mehr auf die Welt bringen, Gnadenjahre. Deswegen begleitet sie ihre Tiere zum Schlachter und leidet unter dem Abschied. Und deswegen sitzt sie manchmal auf dem Feld und guckt ihren Tieren beim Grasen und Spielen zu und entdeckt zuweilen ein Lachen auf den Gesichtern der Tiere.