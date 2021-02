Mobilität im Bergischen Land : Weniger Fahrgäste 2020 im Fahrradbus

Der Bergische Fahrradbus schien bei den Radfahrern 2020 weniger attraktiv zu sein. Foto: Radtke, Guido (gra)

Wermelskirchen Veraussichtlicher Start in diesem Jahr am 1.Mai. 2253 Fahrgäste an 50 Betriebstagen gezählt. Im Schnitt benutzten 45 Fahrgäste das Angebot an einem Betriebstag, 2019 waren es 60.

Auch wenn im Corona-Jahr 2020 die Nutzerzahlen des Bergischen Fahrradbusses deutlich eingebrochen sind – eine Fortsetzung in 2021 ist vorgesehen. Wobei mit einem Start frühestens zum 1. Mai, parallel mit dem Wanderbus, zu rechnen ist.

In Zahlen sah das Jahr 2020 in der Radregion Bergisches Land ein wenig deprimierend nach den Vorjahren aus. 2253 Fahrgäste wurden an 50 Betriebstagen gezählt. Rechnet man, als Vergleich zum Jahr 2019, den Referenzzeitraum der coronabedingten Pause hinzu, an dem nicht gefahren wurde, käme man auf ein Fahrgastpotential von rund 3300 Fahrgästen. 2019 waren es rund 4500 gewesen. Das ergibt einen Rückgang von 1200 Fahrgästen.

Mögliche Hintergründe, so die Projektpartner Stadt Leverkusen, Oberbergischer und Rheinisch-Bergischer Kreis als Aufgabenträger im Öffentlichen Personen-Nahverkehr, lassen sich aktuell nicht 100-prozentig ableiten. Mit ein Grund könnte sein, dass es Verzögerungen bei den Fahrgastzählungen in den Bussen beziehungsweise bei der Übermittlung der finalen Daten gegeben habe, mutmaßt der Kreis.

2018 nutzten 440 Fahrgäste den Fahrradbus, im ersten halben Betriebsjahr 2017 waren es rund 2100. Bei der Fahrgastzählung wurde zwischen Radfahrenden und Wandernden differenziert, denn das Angebot des Fahrradbusses richtet sich nicht ausschließlich an Radfahrende, so der Kreis dem Fachausschuss. In 2020 waren 55 Prozent (1300 Fahrgäste) als Fahrradfahrer im Bus unterwegs. In 2019 betrug der Anteil der Radfahrer noch rund 84 Prozent (2450 Fahrgäste). Vermutet wird, dass diese Verschiebung der Nutzerstruktur auf die Corona-Maßnahmen zurückzuführen sind. Auch könnten fehlende Fahrgastzahlen der Hindergrund sein.

In der Jahressumme gab es die meisten Einsteiger in Marienheide (154) in Fahrtrichtung Leverkusen, gefolgt von Hückeswagen (84). In dieser Richtung stiegen die meisten Fahrradbus-Fahrgäste (150) in Opladen an der Endstation aus. In der sehr gut nachgefragten Fahrtrichtung von Opladen nach Marienheide stiegen die Fahrgäste in Opladen (1106) ein, gefolgt von Burscheid (167) und Hückeswagen (133). Die meisten aussteigenden Fahrgästen verteilten sich in dieser Fahrtrichtung auf Marienheide (827), Hückeswagen (273) sowie Wermelskirchen-Neuenborn (172).

Im Schnitt benutzten rund 45 Fahrgäste pro Betriebstag in beide Fahrtrichtungen das Angebot. 2019 waren es durchschnittlich 60. Im Gegensatz zum Wanderbus hat der Fahrradbus in 2020 keine Brückentage bedient.

