Reisen in Corona-Zeiten : Becker: Immer das Kleingedruckte lesen

Brigitte Becker ist Leiterin der Verbraucherzentrale Bergisch Gladbach, die auch für Wermelskirchen zuständig ist. Foto: Privat

Wermelskirchen Das Thema des diesjährigen Weltverbrauchertages ist „Reisen in Corona“. Denn auch wenn man kaum reisen durfte, hatten die Verbraucherzentralen im Vorjahr sehr viele Anfragen zu dem Thema.

Das Thema des diesjährigen Weltverbrauchertags lautet: Reisen in Corona. Und wirkt nur auf den ersten Blick ein wenig widersprüchlich. Schließlich gehört das Reisen zu den Dingen, die während der Pandemie praktisch nicht möglich waren und sind. Die Krise ist über die Welt hereingebrochen – eine Welt, in der viele Menschen ihre Reisen bereits gebucht hatte, etwa für den vergangenen Sommer. „Tatsächlich bezog sich fast jede zweite Anfrage, die wir im vergangenen Jahr bekommen haben, auf das Thema Reisen – 25 Prozent der Rechtsberatungen hatten mit Fragen rund um Pauschal- und Individualreisen und nicht erfolgten Rückzahlungen zu tun“, bestätigt Brigitte Becker, die Leiterin der Beratungsstelle Verbraucherzentrale NRW in Bergisch Gladbach, die auch für Wermelskirchen zuständig ist.

Das sei enorm viel, gerade im Vergleich zu den Vorjahren, in denen Reisen praktisch kaum eine Rolle spielten. „Und es geht auch im neuen Jahr so weiter“, sagt Brigitte Becker. Die große Problematik seien dabei die Abwicklungen von ausgefallenen Reisen. „Viele Kunden haben im Vorjahr ihre Reisen umgebucht – und stehen nun vor der Frage: Können wir sie jetzt überhaupt antreten?“, sagt Brigitte Becker. Es sei ein sehr vielfältiges Thema, denn nicht immer sei die Lösung einfach: „Es wird viel über Portale gebucht, bei denen immer die Frage da ist, ob denn da eigentlich deutsches Recht angewendet werden kann. Und nicht selten sind die gebuchten Reisen, um die es geht, sehr teuer“, sagt die Verbraucherschützerin. Die Menschen wollten allerdings wieder reisen, deswegen würden sich die Anfragen häufen, was im Falle einer Stornierung zu tun sei. „Die Verbraucherzentralen können dann als letzte außergerichtliche Instanz weiterhelfen“, sagt Brigitte Becker. Das Ziel des Weltverbrauchertages sei es, die Menschen zu informieren und ihnen die Rechtsgrundlagen deutlich zu machen. „Wir sind die Lobby der Verbraucher und wollen als diese an einem speziellen Tag im Jahr die Öffentlichkeit sensibilisieren. Dabei werden immer Themen, die die Menschen betreffen zum Motto gewählt“, sagt Brigitte Becker.

Info Den Weltverbrauchertag gibt es seit 1962 Tag Seit über 50 Jahren erinnert der Weltverbrauchertag daran, dass Verbraucher Rechte haben. Zurück geht er auf US-Präsident John F. Kennedy, der am 15. März 1962 vor dem US-Kongress drei grundlegende Verbraucherrechte proklamierte. Kontakt Die für Wermelskirchen zuständige Beratungsstelle in Bergisch Gladbach ist telefonisch unter 02202 9263101 oder per E-Mail unter bergisch-gladbach@verbraucherzentrale.nrw erreichbar. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Sie selbst mache ihren Beruf schon seit rund 30 Jahren, seit 2009 sei sie in Bergisch Gladbach. „In den vergangenen Jahren haben wir an den Weltverbrauchertagen speziellere Themen wie Not- und Schlüsseldienste, Gewinnspiele im Internet, unseriöse Rohrreiniger oder allgemeinere Themen wie Rechtsirrtümer im Verbraucherrecht oder den großen Bereich der Mobilfunkanbieter gewählt“, sagt sie. Die Themen würden den 62 Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen von der Zentrale in Düsseldorf vorgegeben. „Die einzelnen Stellen setzen es dann individuell um“, sagt Brigitte Becker. In diesem Jahr können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar nicht zu den Menschen gehen, wie das sonst üblich ist. „Wegen Corona können wir nicht auf Märkten mit Infoständen präsent sein“, sagt Becker.

Allerdings sei man sehr gut erreichbar. „Am heutigen Montag haben wir drei statt wie üblich ein Beratungstelefon geschaltet“, sagt sie. Alle drei festangestellten Beratungskräfte sind im Einsatz. Ergänzt werde das Team, das für den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig ist, durch Honorarkräfte aus den jeweiligen Fachbereichen und eine Bürokraft. „Wir sind zum Glück weit weg von den Ein-Personen-Beratungsstellen. Denn die Themenvielfalt ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen“, sagt die Verbraucherschützerin. Und die Zahl der Anfragen würde auch trotz Corona nicht abnehmen – nicht nur beim Thema Reisen. Der wichtigste Tipp, den die Verbraucherschützerin den Kunden geben könne, sei dieser: „Das gilt im Grunde genommen bei allen Verbraucherthemen und hat nicht nur mit Reisen zu tun. Man sollte nie vorschnell Verträge abschließen, sondern immer im Kleingedruckten nachlesen. Dort steht alles drin – und wenn man sich da genau informiert, lassen sich auch viele Ärgernisse vermeiden“, sagt Brigitte Becker.