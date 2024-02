Fairer Handel in Wermelskirchen Weltladen trauert um Christiane von Dreusche

Sie studierte Sozialarbeit, ließ sich von Ehepaar Güldner für den fairen Handel begeistern, gehörte 1981 zu den Gründungsmitgliedern des „Arbeitskreises Eine Welt“. Im Jahr 2006 hoben sie den Weltladen aus der Taufe, machten viele Umzüge mit, bis ihr modernes Geschäft am Markt den kleinen Verkaufsladen ablöste. „Wir wussten damals: jetzt oder nie, ganz oder gar nicht“, hat Christiane von Dreusche einmal erzählt. Die Mitglieder steckten eigenes Geld in den Ausbau und schrieben eine Erfolgsgeschichte: Anderthalb Jahre später hatten alle ihr Geld zurück und den fairen Handel in der Stadt etabliert. Als Christiane von Dreusche dann bei einem Besuch von Produzenten in den globalen Süden zurückkehrte, war sie längst eine andere.