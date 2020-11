Weltladen in Wermelskirchen : Nikoläuse „demonstrieren“ für mehr fairen Handel

Wermelskirchen Es war schon eine „Demo“ der besonderen Art: Weder krawallig noch lautstark: Der Weltladen Wermelskirchen machte auf dem Wochenmarkt auf sich aufmerksam mit vielen Schokoladen-Nikoläusen.

Schokolade ist ein Genussmittel, jeder der sie konsumiert trägt auch die Verantwortung dafür, dass alle am Produktionsprozess Beteiligten ein einträgliches Leben haben – das ist die Überzeugung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Weltladens in Wermelskirchen. Unter dem Motto „Fair Chocolate for Future“ haben sie – oder vielmehr ihre Schokoladen-Nikoläuse – auf dem Wochenmarkt für mehr fairen Handel „demonstriert“. Die Nikoläuse tragen Sprüche mit Forderungen wie „Faire Schokolade für Wermelskirchen“ oder „Kein Kinderarbeit in der Kakaoernte“, die die Mitarbeiterinnen des Weltladens in mühevoller Kleinarbeit an ihnen befestigt haben. Entstanden ist so ein kleiner Nikolaus-Demonstrationszug.