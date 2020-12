Süße Vierbeiner in Wermelskirchen : Vorsicht vor dubiosen Welpen-Händlern

Wermelskirchen Vor allem vor Weihnachten fallen viele Menschen auf illegale Hundehändler im Internet herein. Seit Beginn der Corona-Krise boomt das Geschäft mit den armen Tieren. Tierschützer wissen, dass die Junghunde häufig Qualen erleiden müssen.

Die Freude im Gesicht der Kinder, wenn unter dem Weihnachtsbaum der ersehnte vierbeinige Freund darauf wartet, gestreichelt und geliebt zu werden, ist für manche Eltern eine zauberhafte Vorstellung vom perfekten Weihnachtsgeschenk. Ein Familienhund zum Fest der Liebe. Ein Alptraum für Tierschützer. Denn: Einem Hund ein Zuhause zu schenken, darf keine Schnellschuss-Aktion sein, mahnt Günter Leuerer, Vorsitzender des Tierschutzvereins und Betriebsleiter des Tierheims in Wermelskirchen. „Und vor allem sollen die Leute die Finger von den dubiosen Angeboten im Internet lassen“, sagt er. Niedliche Welpen, die günstig online angeboten werden, stammen in der Regel nicht von seriösen Züchtern, „sondern von skrupellosen Hundevermehrern aus dem Ausland, wo die Mütter nur als Brutmaschinen missbraucht werden und die kleinen Hunde viel zu früh von der Mutter entrissen werden“, weiß Leuerer.

Der gesundheitliche Zustand der kleinen Hunde ist oft katastrophal. Aufgrund der frühen Trennung von der Mutter und fehlender medizinischer Versorgung sind die Welpen meist krank, viele leiden an der oft tödlichen Viruserkrankung Parvovirose. Aber nicht nur, dass der Kauf von Welpen, deren Herkunft nicht nachvollziehbar ist und die im Internet oder auf Parkplätzen angeboten werden, illegalem und vor allem nicht tiergerechten Handel entstammt. Tierschützer wissen auch, dass die Junghunde häufig Qualen erleiden müssen. In dieser Woche sorgte ein Fall in Köln für Aufsehen, als mehrere junge Hunde aus einer Wohnung befreit wurden. Die Polizei ermittelt wegen illegalem Handel mit Welpen gegen vier Frauen, die sogar vier Malteser-Welpen in einem Kühlschrank versteckt hatten. Die verstörten Hunde werden nun in Kölner Tierheimen versorgt.