Kirchen in Wermelskirchen : Weitere Gemeinden sagen Gottesdienste ab

Auf dem Vorplatz der Kirche in Dabringhausen sollen zwei kleine Gottesdienste stattfinden. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde Dabringhausen wagt zwei Gottesdienste auf dem Kirchplatz. Andere verlegen sie ins Internet. Oder bereiten kontaktlose Angebote vor.

Nachdem am Mittwoch bereits die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen ihre Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar abgesagt hatte, zog am Mittwoch die Evangelische Kirchengemeinde in Dhünn nach. „Es passt einfach nicht in diese Zeit, sich mit vielen Menschen zum Gottesdienst zu treffen“, erklärte Pfarrer Reinald Rüsing nach der Besprechung des Presbyteriums. Stattdessen bietet die Gemeinde an Heiligabend drei Onlinegottesdienste an: einmal mit Krippenspiel für Familien und Kinder, eine Andacht mit Elementen aus der klassischen Christvesper und einen Jugendgottesdienst mit den Jugendlichen des CVJM Dhünn – alle zu finden über www.evangelischekirchengemeindedhuenn.de und www.cvjm-dhuenn.de.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde in Dabringhausen beriet am Mittwoch über die geplanten Gottesdienste: „Es gab ein klares Votum dafür, Präsenzgottesdienste anzubieten“, fasste Pfarrer Rüdiger Mielke anschließend zusammen. Die Vorgaben für die Präsenzveranstaltungen würden nun noch mal strenger definiert, kündigt er an. Die Gottesdienste an den Festtagen in der Kirche fallen aus – es gibt lediglich zwei Gottesdienste auf dem Kirchplatz. „Im kleinen Kreis der Dabringhausener“, erklärt Mielke, „wir wollen keinen Tourismus aus der Nachbarschaft fördern.“ Steige der Inzidenzwert über 200 würden auch diese Gottesdienste abgesagt.

Währenddessen haben andere Gemeinden ihre Gottesdienste bereits auf das Internet und kontaktlose Angebote verlegt. Die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen arbeitet neben Online-Feiern auch an anderen Ideen, um der Suche der Menschen nach seelsorgerlichen und geistlichen Angeboten entgegenzukommen. Die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde in Dabringhausen (GZD) bietet einen Onlinegottesdienst über den YouTube-Kanal der Gemeinde an: „Wir haben uns zu einem Experiment entschlossen“, erklärt Pastor Ulrich Abels. Ein Team hat ein Konzept für den Gottesdienst entworfen, verschiedene Gruppen der Gemeinde haben Elemente dafür entwickelt und aufgezeichnet. Das Ergebnis: ein Puppenspiel als Intro, die Lieder von der gemeindeeigenen Combo eingespielt, ein Poetry-Salm und eine Predigt, gehalten in einem Stall – mit Esel und Ziegen.

Auch die Evangelische Freikirchliche Gemeinde Neuenflügel hat einen geplanten Präsenz-Gottesdienst mit Sternwanderung unter freiem Himmel abgesagt. „Wir wollen Rücksicht nehmen auf schließende Geschäfte und schwierige Entscheidungen von Pflegern und Ärzten“, erklärt Gemeindeleiter Thies Lewin. Den Weihnachtsgottesdienst der Gemeinde finden Interessierte im Internet www.efg-neuenflügel.de.