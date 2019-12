Buch zum Wermelskirchener Stadtjubiläum 2023 : Weitere Autoren für neues Buch gesucht

Wermelskirchen Zum Stadtjubiläum 2023 erscheint ein 500 Seiten starkes Buch. Das Redaktionsteam des Bergischen Geschichtsvereins hat eine lange Ideen- und Themenliste entwickelt. Einzelne Kapitel sollen dabei Schlaglichter auf die Historie werfen.

„Auf Basis von Vorschlägen mit mehr als 200 Themen-Ideen haben wir eine Kapitel-Reihe entwickelt“, sagt Ernst. Für die einzelnen Kapitel gibt es Autoren: „Wir mussten schnell über den aktive Kern unserer BGV-Abteilung hinaus denken“; meint Ernst. So habe sich mit Pfarrer Dr. Volker Lubinetzki schnell einer der ersten Autoren gefunden, die sich einem Kapitel widmen. Für zwei Drittel der Kapitel und Themen seien mittlerweile Autoren gefunden, bilanziert Wintgen: „Wir suchen weitere Mitstreiter.“ Er allein habe mit 20 Gesprächspartnern geredet. Und Marita Bahr benennt die Problematik des Redaktionsteams: „Gesprächsbereit sind viele, erzählen wollen alle gern. Aber recherchieren und schreiben wollen die wenigsten.“

Unterstützung Wer das Redaktionsteam bei der ehrenamtlichen Arbeit unterstützen möchte, kann sich an Thomas Wintgen, E-Mail: thomas.wintgen@t-online.de, wenden.

Auflage In zuarbeitender Rolle unterstütze die Stadt das Projekt, sagt der BGV-Vorsitzende Volker Ernst. Finanziell sichert die Bürgerstiftung der Stadtsparkasse das Risiko ab – zumindest dann, wenn nicht ausreichend Bücher verkauft werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Auflage von mindestens 1000 Exemplaren vorgesehen.

Illustrationen Das Buch zum 150-jährigen Bestehen der Stadt soll zu Ostern 2023 veröffentlicht werden. Die ehrenamtlichen Autoren sollen ihre Texte bis zur Kirmes 2020 fertiggestellt haben, denn der BGV will für reichhaltige Illustrationen sorgen.

Das Ziel sei klar, meint Ernst: „Wir wollen die Arbeit auf Dutzende Schultern innerhalb einer möglichst großen Autorenschaft verteilen, damit es sich bei einzelnen nicht auf Oberkante Unterlippe anhäuft. Im Blick hat die BGV-Arbeitsgruppe ein 500 Seiten starkes Werk im DIN A4-Format, das mit einem Verkaufspreis von etwa 30 Euro „für die Allgemeinheit interessant sein“ soll. „Das Buch wird nie einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, dafür ist die Geschichte zu facettenreich“, sagt Ernst. Vielmehr würden die thematisch in sich geschlossenen Kapitel Schlaglichter auf die Wermelskirchener Geschichte werfen und so einen Überblick über wichtige Ereignisse sowie Persönlichkeiten geben, ergänzt Wintgen: „Wir schaffen einen aktualisierten Sachstand aus den Quellen.“ Einige Arbeiten könnten sogar neue Forschungsergebnisse bringen, wie die Recherche von Volker Ernst zur territorialen Entwicklung von Wermelskirchen mit Blick auf die Honschaften. In erster Linie solle das Buch bisheriges Wissen konsolidieren, sagt der BGV-Vorsitzende.