Wirtschaftsauskunftei Creditreform Weniger Insolvenzen in Wermelskirchen als in anderen Bergischen Städten

In Wermelskirchen gab es laut den Angaben von Creditreform Solingen im vergangenen Jahr 300 Neuanmeldungen – dem gegenüber stehen 270 Abmeldungen von Unternehmen. In der Gesamtregion mit den Großstädten Solingen, Remscheid und Leverkusen wurden etwa 7600 Neuanmeldungen verzeichnet und es gab 6600 Gewerbe-Abmeldungen. Somit wurden in der Region am Jahresende etwa 1000 Gewerbebetriebe mehr registriert als 2022. Damit weist die Gründungsbilanz der Region eine deutliche Verschlechterung des Vorjahresergebnisses aus. Ende 2022 war noch ein Saldo von 1600 neuen Selbstständigen zu verzeichnen.