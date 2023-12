Weihnachtsschoppen in Wermelskirchen „Der zweite Weihnachtstag gehört dem Vereinshaus“

„Der zweite Weihnachtstag gehört dem Vereinshaus“, sagt dann auch Lotti Friederichs, die gerade gut gelaunt mit Erika Ottersbach am Tresen plaudert. An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag würden sie mit den Kindern feiern. „Aber alle wissen: Am zweiten sind wir hier“, sagt sie. Was sie zum Weihnachtsschoppen ziehe? „Na, die netten Menschen“, sagt Erika Ottersbach und deutet auf die Runde am Tresen, „wir kennen uns hier alle schon ewig.“ Und dann überlegen die beiden Damen kurz, wann sie sich zum ersten Mal getroffen haben. „Wir sind vor 50 Jahren hierhergezogen“, sagt Lotti Friederichs. Seit dem pflegen sie auch die Geselligkeit bei TuRa Pohlhausen.