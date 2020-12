Adventsserie Basteln, Backen und Co. : Weihnachtsmann aus Tanne und Moos

Adventsserie Basteln, Backen und Co.

Wermelskirchen Ohne die vielen, schönen Weihnachtsfeiern, die in diesem Jahr coronabedingt leider nicht stattfinden können, bleibt in der Adventszeit deutlich mehr Freizeit, die zuhause verbracht wird. Ideal, um liebevolle und kreative Weihnachts-Dekorationen selbst zu basteln.

Basteln ist auch bei Erwachsenen voll im Trend, weil es Spaß macht und sich positiv auf die Psyche auswirkt. Basteln, Backen, Stricken und Co soll Depressionen und Stress vorbeugen. Ideal gegen den Lockdown-Blues. Einige „Do it yourself“-Ideen haben wir schonmal ausprobiert und sind seitdem nicht nur große Fans vom Basteln, sondern auch der äußerst dekorativen Weihnachtsmänner, die aus Tannenzweigen und Moos ein echter Blickfang im Garten und vor der Haustür sind. Und: Sie sind deutlich leichter selbst gemacht, als es auf den ersten Blick aussieht. Mit ein bisschen Geschick steht der Weihnachtsmann ruckzuck mit weißem Bauschebart und dicker roter Nase auf Terrasse oder Balkon .

So nimmt der Weihnachtsmann Form an

Aktion Basteln, stricken oder backen: Schicken Sie uns Fotos Ihrer kreativen Bastel-Ideen und Rezepte für leckere Familienrezepte bis zum 15. Dezember per Mail an wermelskirchen@bergische-morgenpost.de

1 Damit der Natur-Weihnachtsmann einen festen Stand hat und nicht beim kleinsten Windhauch umkippt, braucht er unbedingt einen Sockel. Dafür Zement in einem Eimer anmischen und in einen alten Blumenübertopf füllen. Anschließend eine Holzlatte oder einen beliebigen anderen Stab in den weichen Zement stecken und trocknen lassen. Die Holzstäbe können später beliebig gekürzt werden, je nach gewünschter Höhe des Weihnachtsmannes.