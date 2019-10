Unterstützung auch in Wermelskirchen : Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder packen

Wermelskirchen „Weihnachten im Schuhkarton“ macht Liebe mit Händen greifbar.

Als Teenie leitete sie eine Gang, verübte Einbrüche, bedrohte Menschen, bis sie einen Schuhkarton aus Deutschland geschenkt bekommen hat und sich ihr Leben veränderte. Heute kümmert sich Viktorija Bortko in ihrer lettischen Heimat darum, dass Kinder Liebe erfahren. Sie ist Teil des ehrenamtlichen Leitungsteams von „Weihnachten im Schuhkarton“ in Lettland. Wie sie engagieren sich rund um den Globus Zehntausende für die Aktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse (ehemals Geschenke der Hoffnung) und rufen zum Mitpacken auf. „Die Geschenkaktion ist viel mehr als der Transport von Geschenkkartons von A nach B“, erklärt Jennifer Thomas, Sammelstellenleiterin in Wermelskirchen. „Sie bettet sich ein in ein umfassendes Angebot vielfältiger Unterstützung der Organisation und macht Liebe mit Händen greifbar.“