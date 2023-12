Wermelskirchen-Dhünn Rege Beteiligung beim Weihnachtsdorf

Wer den Schritt über die Schwelle des Kirchhofs geht, erreicht eine eigene kleine Welt. Im Weihnachtsdorf in Dhünn scheint das Licht ein bisschen wärmer, der Glühwein-Duft ein bisschen reizvoller und das Kunsthandwerk ein bisschen persönlicher. Lichterketten zieren die Stände. Bunte Strahlen klettern die Bäume hinauf, und wer ein trockenes Plätzchen sucht, wird in den vielen weißen Pavillons fündig. Der CVJM hat am Samstag vor dem zweiten Advent mit großer Unterstützung aus dem Dorf einen besonderen Treffpunkt unter dem Turm der Dorfkirche geschaffen. Zwar meint es das Wetter nicht gut: Die Dhünnschen kommen aber trotzdem. Und so wird es am späten Nachmittag noch richtig voll im Weihnachtsdorf.