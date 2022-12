Weihnachtsbaumverkauf in Wermelskirchen Caritas und Sportler verkaufen Bäume für den guten Zweck

Das Geschäft laufe gut, befindet der Fußballtrainer. Auch am Samstagmorgen machen sich viele Besucher auf der Tribüne im Dönges-Stadion auf die Suche nach ihrem Weihnachtsbaum. Dazu gehört auch Linda Butzke mit ihrer Familie. Die vier haben schnell eine Nordmanntanne gefunden, die gut in ihr Wohnzimmer passt. „Schmal und nicht zu groß“, sagt Linda Butzke. Und auch die Wermelskirchener Familie nimmt gerne den Lieferservice des Sportvereins in Anspruch. Dann serviert ihnen Fritz Schmitz noch Glühwein und Kinderpunsch. „Denn uns geht es hier an diesem Wochenende auch um die Geselligkeit“, betont Schmitz. Es duftet nach Glühwein, zudem serviert der Verein Grünkohl. „Als wir am Freitag unseren letzten Baum des Tages hier verkauft haben, standen wir hier noch mit 25 Leuten zusammen und haben Glühwein getrunken“, erzählt Schmitz, der sich über die große Resonanz freut.