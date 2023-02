Naturweihnachtsbaum in Wermelskirchen Weihnachtsbaum trägt vorerst keine Lichter

Vorsichtig rollt André Frowein am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die erste Lichterkette ein. Der Vorsitzende des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) blickt zur Spitze des traditionsreichen Weihnachtsbaumes. „Alle zwei oder drei Jahre überprüfen wir die Lampen und die Ketten“, sagt er dann, „dafür müssen wir sie vorübergehend aus dem Baum entfernen“. Der Termin habe also nichts mit dem jüngsten Vorfall zu tun, bei dem ein großer Ast aus dem Baum brach. „Wir sind turnusgemäß jetzt wieder an der Reihe“, sagt Frowein. Alle 17 Lichterketten verlassen am Samstagvormittag nach und nach den Baum in der Carl-Leverkus-Straße.