Verkäufer Sven Albert aus Wermelskirchen Weihnachtsbäume werden kaum teurer

Kaum zu glauben, aber in rund zwei Monaten ist bereits Weihnachten. Und dann geht es auch wieder darum, den richtigen Weihnachtsbaum für das heimische Wohnzimmer zu finden. Der Tannenverkauf in Wermelskirchen startet dieses Jahr am zweiten Adventswochenende.

Foto: dpa/Patrick Pleul