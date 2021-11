VVV sucht Helfer : Weihnachtsbäume sollen wieder den Dorfkern zieren

Im vorigen Jahr gehörten Anke und Bodo Piller sowie Christoph und Andrea Gippert zu den Helfern, die die Weihnachtsbäume im Dorf schmückten. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Bereits am Freitag, 19. November, wollen die Aktiven die Lichterketten in den Baum vor der Kirche anbringen. Tags darauf geht es an das Aufstellen der Weihnachtsbäume im Dabringhausener Dorfkern, Arnzhäuschen und Stumpf.

In der jetzigen Zeit werden selbst die einfachsten Aufgaben, die der Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dabringhausen immer gerne ausgeführt hat, zum Problem. Das konstatiert Geschäftsführer Harald Röntgen – und bittet um Mithilfe. So sollen am Samstag, 21. November, wieder mehr als 40 Weihnachtsbäume im Dabringhausener Ortskern, in Arnzhäuschen sowie Stumpf aufgestellt werden. Im vergangenen Jahr waren neben den Vorstandsmitgliedern des VVV sehr viele Helfer gekommen, die geholfen haben, dass die Arbeit schnell erledigt werden konnte. „Das hat ganz toll geklappt“, erinnert Röntgen.

Es ist geplant, dass jeweils mindestens zwei Personen zusammen arbeiten. Die Bäume werden von Vorstandsmitgliedern an die entsprechenden Standorte verteilt. Ab 9.30 Uhr werden bei Gerd Broichhaus in Arnzhäuschen die Mini-Gruppen eingeteilt. Zwei Personen werden zum Anbinden der Bäume beispielsweise an Laternen benötigt, danach sollen zwei Personen die Schleifen anbringen. „Die Schleifen sind bereits vom VVV-Vorstand vorbereitet und abgezählt worden“, berichtet Harald Röntgen und bedauert: „In den vergangenen Jahren gab es als Dank für die Helfer stets einen kleinen Imbiss, der aber in diesem Jahr wieder ausfallen muss.“ Beim VVV hofft man, dass im kommenden Jahr alles wieder in geordneten Bahnen stattfinden kann und dann auch wieder Kontakt mit den Helfern möglich ist.

Die Finanzierung dieser Aktion übernimmt der VVV mit Hilfe von Spenden von ortsansässigen Parteien und Einzelhändlern.