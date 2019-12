Gut gemacht : Weihnachtsbäume schmücken „Dörfer“

50 solcher toll geschmückten Bäume (wie am Bussardweg) hat der VVV Dabringhausen im Dorf aufgestellt. Foto: Harald Röntgen

Dabringhausen/Dhünn 50 Weihnachtsbäume zieren den Dabringhausener Ortskern entlang der Altenberger Straße sowie die Ortsteile Stumpf und Grunewald. Gemeinsam mit Freiwilligen des Dabringhausener Feuerwehr-Löschzuges stellten Mitglieder des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dabringhausen die grünen Fest-Boten beispielsweise an Laternenmasten auf und verzierten sie mit roten Schleifen.

„Diese haben wir zuvor in unserer VVV-Werkstatt in mühevoller Kleinarbeit gebunden, gezählt und für jeden Baum abgepackt“, berichtet der VVV-Geschäfsführer Harald Röntgen . Obendrein kämen diverse Anlieger hinzu, die die Bäume vor ihrer Haustüre noch weiter schmücken würden.

Besucherströme bleiben am Sonntag aus

Wermelskirchen : Besucherströme bleiben am Sonntag aus

In einer ähnlichen Zusammenarbeit mit den Anwohnern hat sich ebenso der VVV Dhünn um die weihnachtliche Gestaltung „seines“ Dorfkerns gekümmert – auch dort erfreuen geschmückte Weihnachtsbäume am Straßenrand das Auge. Für die Weihnachtsbeleuchtung, allem voran das Erstrahlen des großen Weihnachtsbaumes vor der Evangelischen Kirche am Dorfplatz, sorgte wieder Elektriker Michael Trinius aus Osminghausen, der für den Dhünner VVV stets das „richtige Händchen“ hat – schließlich ist er auch verantwortlich für die korrekte Verkabelung der jährlichen Dhünner Kirmes.